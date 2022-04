la scelta

COSENZA Il presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha conferito un incarico di collaborazione a titolo gratuito. Nulla di eccezionale, se non il fatto che il destinatario della nomina sia suo marito: l’avvocato Marco Ambrogio. Lo ribadiamo l’incarico è a titolo gratuito e la scelta si lega «all’opportunità (per Succurro) di essere validamente coadiuvata nell’attuazione delle linee programmatiche di governo da figura professionale esterna di adeguata esperienza».

Come riportato nel decreto pubblicato oggi nell’albo pretorio, Ambrogio – che vanta in effetti esperienze amministrative sia nei consigli comunale e provinciale di Cosenza – si occuperà «dell’espletamento dell’attività di supporto alla realizzazione delle linee programmatiche di governo dell’amministrazione provinciale cosentina». Nel decreto, si legge ancora, «il collaboratore potrà utilizzare tutte le strumentazioni in dotazione dell’Amministrazione necessarie allo svolgimento della sua attività» e potrà demandare «i competenti uffici, le conseguenti eventuali procedure e l’espletamento di ogni adempimento connesso alla concreta attuazione del presente decreto, compresa l’individuazione logistica degli spazi e degli strumenti per lo svolgimento dell’incarico in questione». (redazione@corrierecal.it)