Corigliano Rossano, bottiglie incendiarie ritrovate in tre farmacie

Il segnale

CORIGLIANO ROSSANO Gravi atti intimidatori perpetrati nella notte a Corigliano Rossano. Tre bottiglie con all’interno liquido infiammabile sono state ritrovate nelle immediate vicinanze di tre farmacie di Rossano.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia di Stato per avviare le indagini a tutto campo. Si presume che il segnale possa rientrare nel campo delle estorsioni e del racket. Un fenomeno, per le notizie raccolte, mai accostato prima d’ora alle farmacie della città o, quanto meno, ad alcune farmacie. Sarà comunque il personale del commissariato locale a raccogliere gli elementi utili a fare luce sulla vicenda. (lu.la.)