Succurro e la consulenza al marito, per Locanto è «indice del degrado delle destre»

l’incarico in provincia

COSENZA «Apprendiamo dagli organi di stampa che la neo inquilina di Piazza XV Marzo, Rosaria Succurro, ha indicato per il ruolo di Capo Gabinetto suo marito Marco Ambrogio». Lo afferma Maria Locanto, sub commissario della Federazione Pd di Cosenza che aggiunge: «Condanniamo con forza tale decisione».

«Chi si pone alla guida di un Ente così importante quale la Provincia – tuona – non può compiere scelte di tal genere che denotano comportamenti molto discutibili dal punto di vista etico. Questa decisione è indice del degrado politico in cui versa la destra calabrese».