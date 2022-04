Occupazione nella ristorazione, a Cosenza il Talent day Fipe

L’iniziativa

COSENZA «Fare rete. È questa la parola d’ordine alla base dei Fipe Talent Day, gli appuntamenti organizzati dalla Federazione italiana dei pubblici esercizi per favorire l’incrocio tra domanda e offerta e dare una nuova spinta all’occupazione nel mondo della ristorazione che il prossimo 28 aprile faranno tappa in Calabria al Castello Svevo di Cosenza a partire dalle ore 10». Lo comunica una nota congiunta di Confcommercio Cosenza e della Federazione italiana pubblici esercizi. «Un appuntamento fondamentale per lo sviluppo presente e futuro del settore – è detto – che, al termine di due anni drammatici sia dal punto di vista del crollo dei fatturati che per la dispersione di manodopera qualificata, ha più che mai bisogno di risollevarsi». «Un’occasione unica per chi è alla ricerca di un’occupazione – si specifica – e vuole intraprendere la strada del lavoro nei pubblici esercizi. Partecipare è semplice. Basta compilare il modulo di adesione, dove oltre a inserire i propri curricula c’è la possibilità di scegliere le aziende con le quali sostenere il colloquio. Non perdere questa opportunità. Partecipa al Talent Day Fipe. Costruiamo insieme il tuo futuro».