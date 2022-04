Reggio, il “pizzo” per i lavori a Ravagnese: condannato a 4 anni esponente del clan Libri

la decisione

REGGIO CALABRIA Il Gup di Reggio Calabria ha condannato a quattro anni Gaetano Tomaselli, ritenuto organico alla cosca di ‘ndrangheta Libri e già coinvolto nell’inchiesta “Teorema-Roccaforte”. La sentenza è stata emessa al termine del processo “Mercato libero” celebrato con il rito abbreviato.

Accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Sara Amerio, il giudice dell’udienza preliminare Vincenza Bellini ha emesso oggi la sentenza del processo nato da un’inchiesta della Dda di Reggio Calabria che lo scorso agosto aveva chiesto e ottenuto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Tomaselli.

Difeso dall’avvocato Francesco Calabrese, l’imputato era accusato di tentata estorsione ai danni di un’impresa impegnata nei lavori di riqualificazione del quartiere Ravagnese e del collegamento viario sulle golene del torrente Sant’Agata tra la superstrada jonica e la zona sud di Reggio Calabria. In sostanza, secondo il pm, «mediante minaccia derivante dall’appartenenza alla ‘ndrangheta e in particolare alla cosca Libri, sottintendendo e prospettando azioni ritorsive sul cantiere in caso di mancato accoglimento della richiesta, tentava di costringere la società Paeco Srl a versare una imprecisata somma di denaro ai locali rappresentanti della criminalità organizzata così procurandosi un ingiusto profitto con corrispondente danno per la persona offesa».