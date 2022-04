Bronzi, pronto il programma di eventi per il 50° anniversario dal ritrovamento

L’iniziativa

CATANZARO «Proficuo incontro oggi in Cittadella regionale, dove si è svolta la riunione del Comitato di coordinamento interistituzionale per le celebrazioni del 50° dal ritrovamento dei Bronzi di Riace – si legge in una nota della Regione – alla presenza di tutti gli enti coinvolti nell’organizzazione degli eventi: Giunta Regionale, Consiglio Regionale, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria, Comune di Riace, Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria, Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura, Direzione Regionale Musei della Calabria, UnionCamere, Università degli Studi Mediterranea e Ufficio Scolastico Regionale, hanno convenuto sull’opportunità di un cammino condiviso e univoco. Si è proceduto, pertanto – continua la nota – a concordare un nutrito programma di eventi che andranno a caratterizzare l’anno solare dedicato all’anniversario. Contestualmente è stato individuato di comune accordo un unico logo che accompagnerà tutte le celebrazioni del 50°. Da oggi dunque i lavori per le celebrazioni procederanno ufficialmente con un unico brand ed una strategia di gruppo. Obiettivo valorizzare il territorio, la cultura e la storia della Calabria e rilanciarla su scala nazionale e internazionale, mettendo a dialogo patrimonio culturale e nuove visioni, attraverso una campagna che farà dei nuovi linguaggi e di innovative forme di racconto il cuore della narrazione del cinquantenario. Il Logo e i dettagli organizzativi saranno illustrati ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che tutte le parti hanno concordato di tenere la prossima settimana a Reggio Calabria.