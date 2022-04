Pnrr, Magorno: «Coinvolgere i sindaci nel dibattito»

L’appello

ROMA «I sindaci hanno bisogno di dire la loro nel confronto sul Pnrr». Così il Senatore IV, sindaco di Diamante, Ernesto Magorno che aggiunge: «È questo l’appello che ho formulato oggi alla Ministra del Mezzogiorno, Mara Carfagna, intervenendo nel corso del question time al Senato. E se da un lato è doveroso rimarcare il buon lavoro svolto in questi mesi, dall’altro non posso non sottolineare le preoccupazioni di noi sindaci del Sud».

«Il Pnrr è una grande opportunità – conclude Magorno – che non può essere sprecata; un maggior coinvolgimento dei Presidenti regionali dell’Anci è dunque necessario per ottenere il massimo».