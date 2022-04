Omicidio del barone Musco, assolto in primo grado il nipote Domenico Berdj

il processo

PALMI È stato assolto in primo grado Domenico Berdj Musco, accusato di aver ucciso lo zio, il barone Livio Musco: a deciderlo è stata la Corte d’assise di Palmi. Lo rende noto l’avvocato Antonino Aloi, legale di Domenico Berdi Musco. Nel processo si erano costitute parti civili una delle figlie della vittima, Elena Musco, assistita da Antonino Aloi del foro di Reggio Calabria, e la sorella Maria Ida Musco, assistita da Federico Federico del foro di Napoli. All’esito della camera di consiglio – si legge nella nota – “la Corte d’assise accogliendo in pieno le argomentazioni rassegnate nell’arringa difensiva dall’avvocato Antonino Napoli, ha quindi assolto con formula ampia Berdj Musco. Il processo ha avuto grande risonanza mediatica, visto che Livio Musco era il figlio secondogenito del Generale di Corpo d’Armata Ettore Musco, uomo che ha ricevuto la Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia e della Legion of merit dagli Stati Uniti d’America”.