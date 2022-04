Catanzaro, al via la mostra fotografica “Calabrie, Territori di cinema”

L’esposizione

CATANZARO «Dal 13 al 26 aprile a Catanzaro all’ex Stac la Cineteca della Calabria, e la Casa del Cinema, con il sostegno del Mibact e del Comune di Catanzaro organizzano la mostra fotografica “ Calabrie/Territori di cinema” .Valorizzare e far conoscere una Regione – si legge in una nota – che ha dato i natali a tanti attori, registi e direttori della fotografia, e che si pone come set naturale per le future produzioni. Paesaggi, paesi, film, attori e registi: la Calabria vista con gli occhi del cinema possiede una storia antica che ci porta ai nostri giorni. La mostra antologica si propone come un viaggio alla scoperta di una regione artisticamente attiva , che il cinema italiano ha fatto conoscere: dalla montagna al mare, con i suoi 800 km di costa attraverso suggestivi scenari naturali e castelli ricchi di storia, fino a paesini remoti ed angoli dimenticati. Una visione positiva del Sud e dei suoi percorsi antropologici, una carrellata sui film che hanno fatto storia, a partire dalle origini. Un percorso espositivo che fornisce un colpo d’occhio sulle location e sul grande cinema che vi è passato. Il “cine-turismo”, nuovo fenomeno culturale ed economico, che spinge tanti cinefili e non solo, a muoversi ed a organizzare viaggi per scoprire dal vero i luoghi di film celebri. I paesaggi diventati memorabili per sequenze d’eccezione – conclude la nota – gli sfondi di storie che il cinema ha reso immortali; luoghi che, entrati nell’immaginario collettivo, hanno contribuito in modo determinante al formarsi della nostra cultura, scoprendo sia cose nuove che vecchie vestigia, oltre che recuperare la storia patria nei luoghi in cui si svolse. Inaugurazione mercoledì 13 ore 18,30, ingresso libero».