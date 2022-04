“Libera contro le Mafie” domani a Limbadi per una camminata tra i beni confiscati

“per la memoria e la resistenza”

LIMBADI Domani, domenica 10 aprile, Libera contro le mafie invaderà Limbadi per dare vita a una giornata contro la violenza mafiosa e la criminalità organizzata. L’evento “In cammino per la memoria e resistenza” è promosso da: associazione “Libera contro le mafie”, la “Pro Loco” di Limbadi, l’università della Ricerca, della Memoria e dell’impegno “Rossella Casini” (Unirimi) e la Pubblica Assistenza Solidarietà Limbadi “Mariella Sicari Mariani”, che hanno voluto organizzare una passeggiata tra i beni confiscati alla ’ndrangheta per non dimenticare il sangue versato dalla ‘ndrangheta e per sottolineare «la consapevolezza di quanto sia importante la bellezza, quella che possiamo trovare dentro ognuno di noi, ma anche quella dei paesaggi e degli scorci di cui il territorio è pieno».

Il ritrovo nella struttura dell’Unirimi sul viale Europa è fissato per le 9, poi il corteo si sposterà nel terreno confiscato alla mafia in località “Gurnera” per raccogliere i ramoscelli d’ulivo. Alle 11 verrà quindi celebrata la santa messa della domenica delle Palme nella chiesa madre di San Pantaleone Martire. Infine ci sarà un momento di raccoglimento nel cimitero di Limbadi in ricordo di Matteo Vinci, il biologo saltato in aria con un’autobomba nell’aprile del 2018, e di tutte le vittime innocenti della violenza e della ‘ndrangheta.