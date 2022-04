la tragedia

SIBARI Domenica di sangue sulla statale 106. Per causa ancora da stabilire si sono scontrate due auto, una Fiat Ulisse e un monovolume Citroen C8 al bivio di Sibari: nell’impatto sono morte due persone, un uomo ed una donna che viaggiavano sulla stessa auto ed loro cane. Un terzo ferito, di nazionalità rumena, è stato soccorso dall’eliambulanza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, le volanti dei carabinieri e della polizia, ed i vigili del fuoco di Corigliano Rossano e di Castrovillari. Al momento si attende autorizzazione del magistrato di turno per la rimozione della salme. La statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. (lu.la.)











in aggiornamento