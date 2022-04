La telecardiologia dell’Asp di Cosenza al Senato: esempio di innovazione e buone pratiche

il convegno

COSENZA «Non solo buona sanità, ma anche sistema di rete da imitare ed esportare: la

telecardiologia dell’Asp di Cosenza addita come esempio di innovazione e di buona

pratica clinica. Martedì 12 aprile a Roma, nella sala Zuccari della Presidenza del Senato della Repubblica saranno presentati i risultati di oltre dieci anni di telecardiologia». È quanto si apprende da una nota.

«L’occasione è anche propizia per presentare l’ampliamento della rete di telecardiologia che diventerà sempre più una telecardiologia di prossimità, con l’intento di muovere sempre più le informazioni e non i pazienti. Nel corso del convegno sarà presentato anche il centro Cuore del Policlinico Gemelli di Roma, che insieme al sistema di telecardiologia dell’Asp di Cosenza rappresentano quanto di meglio oggi esiste in tema di innovazione. Per la sanità calabrese – recita ancora il comunicato stampa – è una vetrina importante perché si dimostra antesignana del sistema di telemedicina, ciò che molti oggi propongono come innovazione per l’Asp di Cosenza è realtà di pratica clinica da oltre 10 anni. Il prossimo passo sarà quello di estendere il sistema all’intera Regione Calabria. Una rete di emergenza cardiologica così consolidata, estesa ed integrata rappresenta un esempio da imitare e di cui essere fieri».

Il programma dell’evento prevede l’introduzione della senatrice Fulvia Caligiuri, i saluti del commissario dell’Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina, del direttore generale della Fondazione policlinico universitario Gemelli, Marco Elefanti. Moderano Francesco Gabbrielli, direttore del centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell’Istituto Superiore della Sanità e Michele Comito, presidente della commissione sanità della Regione Calabria.

Relazionano sul tema Giovanni Bisignani, direttore delle unità operative complesse di Cardiologia degli ospedali di Rossano e Castrovillari; Massimo Massetti, direttore dell’area cardiovascolare e della cardiochirurgia del Gemelli e Pierangelo Veltri, ordinario di bioingegneria elettronica ed informatica all’Università Magna Graecia di Catanzaro. Le conclusioni sono affidate a Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.