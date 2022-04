Vibo, l’ospedale ancora non c’è ma i costi aumentano (di quasi 50 milioni)

infrastrutture

VIBO VALENTIA Le varianti cambiano il quadro economico dell’opera, forse, più attesa in provincia di Vibo. E lo fanno schizzare verso l’alto di 47 milioni di euro. È la storia di molte infrastrutture: l’ospedale di Vibo Valentia si distingue per averla intrapresa ben prima dell’inizio dei lavori. Questione necessaria, (anche) per superare i problemi di dissesto idrogeologico dell’area in cui sorgerà il nuovo nosocomio. Resta il fatto che per la costruzione della struttura era stata messa in preventivo la spesa di 143 milioni di euro (100 milioni di risorse pubbliche, il resto a carico dei privati) mentre l’ultimo decreto parla di oltre 190 milioni di euro. Sono 47 milioni in più a distanza di 10 anni dalla gara che avrebbe dovuto portare alla nascita di un presidio sanitario ritenuto indispensabile, viste le condizioni precarie dello Iazzolino. Quel presidio ancora non c’è ma i suoi costi continuano a lievitare.

L’ultimo decreto firmato dal governatore Roberto Occhiuto prevede una copertura finanziaria pubblica pari a 126 milioni di euro, con oltre 64 milioni a carico del concessionario. L’opera avrebbe dovuto essere pronta nel 2017.