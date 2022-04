Elezioni Rsu a Calabria Verde, la soddisfazione della Uil

sindacato

CATANZARO «Questa mattina mi sono recato personalmente presso la sede regionale di Azienda Calabria Verde di Catanzaro per complimentarmi con tutto il gruppo dirigente della Uil Fpl per l’ottimo risultato raggiunto nell’ente più grande della Regione Calabria». È quanto afferma in una nota da Elio Bartoletti, segretario generale della Uil Fpl Calabria.

Alle scorse elezioni per il rinnovo delle Rsu, la Uil Fpl non aveva eletto alcun candidato mentre in questa tornata elettorale ha conquistato tre seggi su 12 «rappresentando l’unica sigla sindacale riuscita ad incrementare sia i voti in assoluto, sia la percentuale ed i seggi conseguiti. Nella sede della direzione generale la Uil Fpl raggiunge oltre il 60% dei consensi, il 100 % nel distretto di Paola ed il 25% nel distretto di Bovalino».

«Un risultato importantissimo – conclude Bartoletti – che premia il lavoro dell’avvocato Giuseppe Campanaro, degli eletti Mellace, Tranquillo e Ciacco e di tutti i candidati nelle persone di Ferragina, Guida, Mele e Marrapodi e di quanti, iscritti e non, hanno contribuito con impegno fattivo al raggiungimento di questo obiettivo».