Catanzaro, celebrazioni per i 170 della polizia. «Con le istituzioni rapporto di squadra» – FOTO

L’ANNIVERSARIO

CATANZARO «È un momento celebrativo che arriva dopo due anni di pandemia, quindi è un momento di incontro e di avvicinamento alla cittadinanza per la quale la polizia si spende quotidianamente seguendo il motto “esserci sempre”, esserci sempre per e a favore della cittadinanza non solo nella lotta alla criminalità organizzata ma anche nel soccorso contro i reati di natura predatoria che tanto incidono sulla vivibilità della popolazione». Così il questore di Catanzaro, Maurizio Agricola, alle celebrazioni per il 170esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. Due le iniziative organizzate a Catanzaro, alla presenza del prefetto Maria Teresa Cucinotta: la deposizione di una corona di corona d’alloro in omaggio ai poliziotti vittime del dovere davanti la lapide allocata al Centro polifunzionale della Questura e successivamente una cerimonia commemorativa al Teatro Politeama alla quale hanno partecipato le massime autorità del territorio e numerose scuole.

Agricola: «Rapporto di squadra con le istituzioni»

Il questore Agricola ha fatto un bilancio dei primi sei mesi di permanenza a Catanzaro: «Un periodo breve ma già molto costruttivo perché ho potuto conoscere le varie e articolate realtà della provincia: la mia prima impressione è a estremamente positiva, con le istituzioni c’è un rapporto corale e di squadra. Due anni di pandemia – ha poi aggiunto Agricola – hanno inciso sul tessuto economico e sociale del Paese e quindi anche sulle persone, ma noi ci siamo stati sempre, anche in questi momenti, cercando di assicurare quella coesione sociale che è fondamentale anche per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici».

Il questore Agricola si è soffermato anche sul rischio delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia in vista dell’arrivo delle risorsa e del Pnrr, spiegando che «c’è una squadra investigativa di altissimo livello, con una magistratura inquirente che è in grado di incidere sui reticoli mafiosi e ‘ndranghetisti e quindi di tenere alta la guardia in vista di nuovi investimenti».

Ricordato il commissario Trotta

A sua volta, il prefetto Cucinotta ha evidenziato il valore sotteso alle celebrazioni del 170esimo anniversario della fondazione della Polizia: «È il messaggio importante di una presenza costante e fondamentale non solo per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, grazie ai risultati straordinari che la Polizia ottiene su questo territori, ma anche per la sicurezza e la serenità che infonde ai cittadini. Unitamente alla Prefettura e alle altre forze dell’ordine, la Polizia di Stato è stata sempre sul territorio anche nel periodo più duro della pandemia con i servizi particolari che abbiamo fatto per due anni e che continuiamo a fare seppure in misura diversa ora, perché sono cambiate le regole ed è finita la pandemia. Dunque la Polizia di Stato ha svolto un ruolo straordinario in termini di controllo del territorio ma anche in funzione della pandemia, cercando di far capire anche l’importanza della sicurezza sanitaria: non è stato facile, ma è stato fatto con intelligenza, con cura, senza atteggiamenti pesanti e penso che tutta la cittadinanza a l’abbia apprezzato. Oggi – ha concluso la Cucinotta – possiamo tirare un sospiro di sollievo anche se ora siamo molto preoccupati per questa guerra in Ucraina. Abbiamo esposto la corona ai caduti e pensavamo di non poter più assistere a certe scene sconvolgenti. Speriamo che la ragione vinca e la pace possa essere ripristinata». Nel corso della cerimonia al Teatro Politeama, inoltre, sono stati premiati alcuni studenti che hanno scritto degli elaborati in omaggio alla Polizia di Stato, e sono stati insigniti agenti che si sono particolarmente distinti nel loro servizio. Il questore Agricola inoltre ha tributato un pensiero speciale al commissario capo di Catanzaro Antonio Trotta, 34 anni, scomparso a fine 2021 per un malore dopo essere stato colto da malore mentre era impegnato in un servizio di ordine pubblico in occasione di una gara di calcio.