Multiutility, Amalia Bruni: «Indigna la volontà di Occhiuto di andare avanti comunque»

la replica

REGGIO CALABRIA «Tutta l’opposizione compatta (Partito Democratico, Misto, Movimento 5stelle e Dema) oggi ha detto no al muro contro muro voluto dal Presidente Occhiuto sulla vicenda acqua potabile e smaltimento rifiuti. Abbiamo espresso ancora una volta il nostro fortissimo dissenso su una legge che riguarda la vita di tutti i calabresi ma il Governatore vuole andare avanti senza ascoltare i territori, le comunità, i sindaci, gli amministratori e senza un confronto politico vero con le forze che rappresentano la minoranza in Consiglio Regionale. Almeno per oggi è costretto a fare marcia indietro di fronte a un’opposizione unita e compatta che costringe la maggioranza a rinviare al prossimo Consiglio la presentazione della legge». Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale. «Lo abbiamo detto e lo ribadiamo – scrive ancora Amalia Bruni – che non è giusto approvare proposte di legge che riguardano il futuro della collettività senza che tutti vengano coinvolti. La maggioranza ha certo i numeri dalla sua parte per andare avanti ma il buon senso e la ricerca del consenso più ampio possibile indicano che non è questa la strada giusta da seguire». «Noi – spiega ancora – pensiamo che così come sono strutturati i servizi non funzionano, acqua e rifiuti sono i pilastri della civiltà e bisogna costruirli in Calabria con un inizio nuovo, diverso che abbia come protagonisti i comuni e il supporto reale della Regione in una traiettoria però, di innovazione e efficienza che ci spinga a diventare una delle migliori gestioni a livello nazionale nel rispetto delle direttive europee». «Occhiuto invece sceglie di volere lo scontro frontale ma stavolta è stoppato – conclude Amalia Bruni – da un’opposizione compatta che intende tutelare le comunità, i territori, i sindaci, gli amministratori, tutti i calabresi. I cittadini sanno bene che non saremo mai complici di un altro fallimento annunciato».