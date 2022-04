Federalberghi: «Il turismo riparte. Ma serve il sostegno del governo» – VIDEO

l’incontro

ROMA Dopo un anno di stop, causato dall’emergenza Covid, è in corso di svolgimento a Roma la 18esima edizione de l’Albergatore Day, evento dedicato agli addetti al settore alberghiero che rappresenta una straordinaria opportunità di confronto tra fornitori di prodotti e servizi alberghieri e oltre 900 operatori.

Inevitabile il punto di partenza: il settore alberghiero è quello che più di ogni altro ha subito i drammatici effetti della pandemia, le chiusure, la drastica riduzione dei collegamenti ed una generale e comprensibile propensione a non spostarsi hanno letteralmente messo in ginocchio gli albergatori italiani, soprattutto quelli che intercettano una domanda di ospitalità proveniente da turisti stranieri.

Il caso di Roma, ad esempio, è emblematico, su 100 stanze occupate più di 70 riguardavano stranieri e la ripartenza non è tale da poter dire di essere ritornati ai livelli pre-pandemici.

Altra difficoltà è costituita dalla guerra scatenatasi in Ucraina che, di fatto, complica ulteriormente le cose soprattutto se si considera il venir meno del mercato russo.

Per il Presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli «i numeri per le imminenti festività pasquali sono buoni e siamo anche convinti, vista l’esperienza degli anni scorsi, che l’estate andrà bene; tuttavia se il 2022 andrà meglio, così come anche il 2023, le analisi del settore, le grandi catene e le compagnie aeree ci dicono che per ritornare alla normalità occorrerà attendere il 2024. Ciò vuol dire – ha aggiunto Roscioli – che il Governo deve avere la giusta considerazione e garantire ancora aiuti e sostegni».

All’evento romano ha preso parte anche la delegazione di Federalberghi Calabria guidata dal Presidente Fabrizio D’Agostino. «La presenza di autorità e istituzioni rende evidente l’importanza di questo appuntamento, oggi – ha sottolineato D’Agostino – ci confrontiamo con i numeri e le prospettive di un settore che ha pagato duramente gli effetti della pandemia, circostanza peraltro aggravata in queste settimane dall’aumento dei prezzi dell’energia che sta assestando un nuovo, drammatico colpo ai conti economici delle imprese alberghiere. E su questo tema Federalberghi deve insistere con più forza nel rappresentare una condizione di difficoltà».