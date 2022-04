Crotone, il presidente della Repubblica albanese farà il tour dei comuni arbëreshë

la visita in calabria

CROTONE Presidente della Repubblica Albanese, Ilir Meta, arriverà in Calabria il 19 aprile per fare visita alle comunità arbereshe del crotonese. Sono previsti per l’occasione una serie di incontri che si terranno in diversi comuni calabresi di origine albanese. «Il presidente Meta – si legge in una nota – sarà a Civita il 19 aprile, mentre mercoledì 20 sarà ricevuto a San Nicola dell’Alto presso la sala consiliare dal sindaco Francesco Scarpelli. Il Presidente dopo l’incontro con le varie autorità di zona, sarà accolto da un delizioso buffet, dai ragazzi delle scuole locali e dal gruppo folkloristico che eseguirà canti e balli della tradizione calabro-arbereshe come il tradizionale ballo giuramento alla bandiera. E’ prevista inoltre una visita al Museo dell’arte contadina ed ai rioni storici del paese. Nel pomeriggio dello stesso giorno il presidente Meta si avvierà presso il Comune di Carfizzi, mentre la giornata del 21 aprile – conclude la nota – sarà dedicata a Pallagorio».