Infrastrutture

CATANZARO «Settimo Cipess dell’era Draghi e neanche un centesimo di euro sulla statale 106». È quanto riferisce in una nota l’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”. «Il Consiglio dei Ministri – spiegano dal direttivo – in merito al tema delle infrastrutture, nella seduta, attraverso una delibera Cipess ha approvato 13 milioni di euro per la realizzazione di cinque parcheggi di interscambio a servizio delle fermate della tratta Rimini F.S.-Riccione F.S. nell’ambito del Trasporto Rapido Costiero “Rimini Fiera-Cattolica; ha approvato 57 milioni di euro per il progetto integrato della mobilità bolognese per il completamento del servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano; ha autorizzato l’investimento di 20 milioni di euro nell’ambito della Linea 1 della metropolitana leggera automatica di Torino – tratta Lingotto-Bengasi».

E così «anche nel settimo Consiglio dei Ministri del Governo Draghi non vi è alcuna traccia relativa ad interventi, finanziamenti o proposte che possano riguardare in qualsiasi modo la strada Statale 106 in Calabria. Quanto accaduto stride fortemente con i diversi annunci delle scorse settimane in cui la politica, attraverso i diversi autorevoli esponenti dei partiti al Governo ed alcuni organi di stampa, hanno promesso finanziamenti riguardarti la famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria».