calcio

FERRARA Pareggio in rimonta della Spal che ferma il Crotone sull’1-1 nel match valido per la trentacinquesima giornata del campiona di Serie B.

A segno per i calabresi al 7′ Schnegg. Pari per i padroni di casa nella ripresa firmato da Giuseppe Rossi al minuto 86. La squadra di Modesto rimane al penultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione.