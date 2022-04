Autorità unica, Occhiuto plaude all’approvazione della legge. «Riforma attesa da vent’anni» – VIDEO

il commento

REGGIO CALABRIA La Calabria che il resto del Paese non si aspetta è quella che ha il coraggio di fare le riforme. Da vent’anni abbiamo problemi alla rete idrica e coi rifiuti, allora ho deciso di riformare un sistema che non funziona anche perché su questi ambiti, chi si occupava dei rifiuti e dell’idrico non ha ottenuto nemmeno un euro di finanziamenti del Pnrr nelle settimane e nei mesi passati. MI dispiace che per le imboscate regolamentari di un’opposizione che sembra non conosca i problemi della Calabria abbiamo perso una settimana».