SS 106, allo svincolo di Roghudi “cede” la pavimentazione stradale – VIDEO

il caso

Un “cedimento” della pavimentazione stradale che invita tutti alla cautela e che, allo stesso tempo, preoccupa, in attesa di verifiche più approfondite e accurate. Succede sulla SS 106, al km 30,2 dopo lo svincolo di Roghudi da Reggio Calabria e in direzione Locri. A segnalare la situazione è, su Facebook, il primo cittadino Pierpaolo Zavettieri. È ancora lui a spiegare che, da una una prima verifica (superficiale), si tratterebbe di «un cedimento fuori dall’impalcato» ma sottolinea anche come il cedimento si sia verificato «dopo circa 190 sacchetti di bitume utilizzati per “tamponare” sino a riparazione definitiva il tratto interessato». Intanto spiega ancora Zavettieri «domattina andranno a fondo per individuare la causa ancora sconosciuta».