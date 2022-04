A 96 anni la regina Elisabetta ritratta con una foto d’autore – LO SCATTO

La ricorrenza

La Regina Elisabetta II compie oggi 96 anni e ha scelto di festeggiare il suo compleanno in forma privata nella tenuta di Sandringham, nella contea inglese di Norfolk.

La sovrana britannica è arrivata in elicottero dal castello di Windsor, dove ora risiede. Elisabetta ha sempre festeggiato in famiglia il compleanno, che viene poi celebrato ufficialmente in giugno, quando il tempo è più clemente.

Quest’anno i festeggiamenti si svolgeranno il 2 giugno e daranno il via a quattro giorni di festa per il Giubileo di Diamante, che segnerà i 70 anni di regno del sovrano più longevo della storia britannica.

Reduce dal Covid in febbraio e vedova da un anno, Elisabetta II è apparsa recentemente più fragile di salute e con qualche problema di mobilità. L’ultima volta che è apparsa in pubblico è stato per la cerimonia religiosa in memoria del marito Filippo a marzo, mentre ha saltato la tradizionale messa di Pasqua. Tuttavia ha continuato a svolgere i suoi doveri online.

La scelta di cuore



A Sandringham, tenuta di campagna dove Elisabetta e Filippo organizzavano i raduni familiari, la Regina dovrebbe alloggiare alla Wood farm, un cottage molto amato dal defunto marito, perché semplice e raccolto, con uno staff ridotto, oltre che vicino al mare. Qui la sovrana potrà vedere parenti e amici intimi in tutta tranquillità.

La scelta del luogo dove festeggiare in privato il suo genetliaco non è stata l’unica decisione dettata dal cuore, anche la foto condivisa dall’account ufficiale della royal family ha un valore particolare per Her Majesty.

Nel post la regina viene ritrattata in una foto scattata il mese scorso nella tenuta del Castello di Windor con un cappotto verde tra due splendidi pony bianchi e alle spalle una rigogliosa magnolia. I due esemplari al suo fianco sono Bybeck Katie e Bybeck Nightingale, suoi fedeli compagni e tra i suoi animali preferiti. Oltre ai celebri Welsh Corgi Pembroke, i famosi “cani della regina”, la sovrana nutre infatti una speciale predilezione per i cavalli. «Adora cavalcare, ed è stato parte del suo rituale per la maggior parte della sua vita. È estremamente dispiaciuta di non andare a cavallo dall’inizio di settembre» ha riferito una fonte al The Sun.

L’immagine della regina nell’account ufficiale della royal family

La visita del nipote ribelle a Pasqua

Giusto prima di Pasqua, Elisabetta II ha ricevuto la visita a Windsor del nipote ribelle Harry e la moglie Meghan, che nel 2020 hanno rinunciato al loro status reale e si sono poi stabiliti in California. Harry, che ha fatto una sosta in Gran Bretagna sulla strada per gli Invictus game in Olanda, ha detto di aver trovato la nonna “in grande forma”, in una intervista all’emittente Nbc. Ha poi aggiunto, senza fornire altre precisazioni, di voler essere certo che la sovrana sia “protetta” e abbia attorno a sé le “persone giuste”.