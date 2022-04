Sapia: «La ministra Lamorgese rafforzi gli organici di Polizia a Corigliano Rossano»

L’interrogazione

CORIGLIANO ROSSANO «La ministra dell’Interno rafforzi gli organici della Polizia di Stato a Corigliano-Rossano, città che necessita di almeno 110 uomini a fronte dei 67 attualmente in servizio». Lo afferma, in una nota, il deputato di Alternativa Francesco Sapia, che al riguardo ha interrogato la ministra Luciana Lamorgese, «affinché – precisa il parlamentare – Corigliano-Rossano, che è la terza città della Calabria, ottenga quanto le spetta per la garanzia della sicurezza, della legalità e dell’ordine pubblico». Il deputato di Alternativa ha rappresentato al ministero dell’Interno un’esigenza espressa dalla segreteria nazionale del sindacato di polizia Libertà e Sicurezza. «Continuerò ad impegnarmi – conclude Sapia – perché per Corigliano-Rossano ci sia un significativo potenziamento degli organici della Polizia di Stato e anche di quelli carabinieri, per cui ho da tempo presentato altra specifica interrogazione parlamentare».