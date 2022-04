Lamezia, «pratica da 18 milioni di euro “passata” senza approfondimento»

il caso

LAMEZIA TERME Il Pd, il M5S e Lamezia Bene Comune parlano di «una gravissima violazione della correttezza istituzionale». Si riferiscono alla scelta della maggioranza «di non concedere ai consiglieri del centrosinistra e della minoranza un termine di una settimana al fine di approfondire una pratica, quella sull’affidamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, che comporterà un impegno oltre due milioni di euro per ogni anno per una complessiva somma di 18,2 milioni di euro in nove anni». Investimento importante rispetto al quale l’opposizione crede che «sarebbe stato necessario un maggiore approfondimento». «Era necessario approfondire – continua la nota –, alla luce degli importanti finanziamenti nazionali e regionali in arrivo o già in essere per l’utilizzo delle energie rinnovabili, quali saranno le ricadute positive per la collettività e quindi sui conti economici del comune, quali le ricadute sui bilanci sulla Lamezia Multiservizi e sul personale della stessa (4 operai) addetti al servizio di manutenzione. Riteniamo che la scelta del Sindaco e della sua maggioranza sia stata sbagliata non solo nel metodo ma anche nella sostanza».