Anno giubilare, i Comuni di Altomonte e San Giovanni Rotondo stipuleranno un “patto di amicizia”

l’iniziativa

ALTOMONTE Giorno 30 Aprile il Comune di Altomonte sottoscriverà il patto di amicizia con il Comune di San Giovanni Rotondo. L’evento rientra nella serie di manifestazioni previste per la celebrazione dell’anno giubilare, in occasione del 250° anniversario della Consacrazione della Chiesa di San Francesco di Paola. Un patto di amicizia tra i Comuni di San Giovanni Rotondo e Altomonte, centro nella provincia di Cosenza diventa l’evento propedeutico alla sigla di un futuro gemellaggio, è sarà sottoscritto, giorno 30 aprile, dal sindaco della cittadina Calabrese Coppola Gianpietro e dal sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti. L’obiettivo prossimo sarà un il gemellaggio per la valorizzare del turismo religioso, attraverso la visita a santuari, chiese, percorsi di culto e la conoscenza dei beni culturali, ambientali e paesaggistici dei rispettivi Comuni. Non dimenticando che Altomonte fa già parte dei paesi del crocifisso L’iniziativa è tesa anche a favorire una partecipazione attiva della cittadinanza per la costruzione di una comunità al servizio della pace e dell’amicizia fra le nuove generazioni, oltre che a impegnarsi a rafforzare momenti di incontro tra i due paesi. A unire i due Comuni vi è anche un bellissimo ricordo dove un figlio di Altomonte il Dott. Luigi Pancaro curo le stimmate del Santo. I primi passi, ad onor di cronaca, per questo importante evento sono stati mossi dal consigliere comunale di Altomonte con delega al culto Giuseppe Capparelli e Giuseppe Semeraro dell’associazione nazionale delle Citta del Crocifisso Infine la serata concluderà con la presentazione del libro ” il Miracolo di Padre Pio” di Maria Lucia Ippolito.