Cosenza, arriva l’Avvocato di strada, onlus che difende i diritti delle persone senza fissa dimora

volontariato

COSENZA Sabato prossimo, 30 aprile, alle ore 15, nella nuova sede de “La Terra di Piero” a Cosenza, verrà inaugurata la sede calabrese di “Avvocato di strada”, una onlus nata da un’idea di Antonio Mumolo, avvocato e consigliere regionale a Bologna, nonché vicesegretario del Pd dell’Emilia.

Dall’esperienza di volontariato dell’associazione Piazza Grande, Mumolo ha fatto nascere questa onlus di avvocati che, in tutta Italia, in decine di città, difendono gratuitamente i diritti e le persone senza fissa dimora.

Fra le iniziative dell’associazione che sta per nascere anche a Cosenza, quella di una legge che riconosca il diritto di residenza a tutte le persone senza fissa dimora, in modo da poter avere il medico di base, i documenti e tutta una serie di diritti legati alla cittadinanza.

Anche in Calabria si sta per approvare questa norma grazie all’impegno di Amalia Bruni che sarà pure presente all’evento.

Per ricevere e salutare Antonio Mumolo che verrà personalmente ad inaugurare la sede cosentina di Avvocato di strada, sarà presente il sindaco della città Franz Caruso ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati Vittorio Gallucci.

Per la Terra di Piero, che accoglierà ed affiancherà gli avvocati di strada cosentini nella loro opera meritoria, sarà presente da remoto, dalla Spagna, il presidente Sergio Croccò ma gli onori di casa saranno fatti dal suo vice Eliseno Sposato.

I primi cinque avvocati di strada sono Bruno Bonaro, Chiara Penna, Ciccio Galluzzo, Maurizio Nucci e Giuseppe Giudiceandrea che coordineranno le loro attività con “La Terra di Piero” grazie all’apporto di Fulvia Fazio.