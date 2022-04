Orsomarso: «FdI al lavoro per tenere unito il centrodestra. Alle amministrative si va oltre i colori politici»

la stoccata

CATANZARO «In alcuni comuni dove si va al voto stiamo registrando alcune incomprensioni nel tenere unite le anime del centrodestra che ci hanno regalato in questi anni di collaborazione principalmente sui programmi tante soddisfazioni e vittorie elettorali. Nelle amministrative spesso si va anche oltre i colori politici perché una città, una provincia e in parte anche la Regione trovano spesso convergenze programmatiche prima che ideali su temi meno divisivi e locali». A scriverlo sui social è l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, che aggiunge: «Da assessore regionale accompagno le elezioni amministrative con il giusto distacco per il ruolo istituzionale che rivesto e anche perché nella mia Provincia abbiamo dirigenti di qualità in ogni comune e il nostro segretario Angelo Brutto sta facendo un ottimo lavoro che ha celebrato già importanti collaborazioni e successi a partire dalla entusiasmante e non scontata vittoria di Rosaria Succurro alla Provincia. Fratelli d’Italia è sempre stata leale ed è andata sempre oltre i personalismi. Non posso però non sottolineare quello che sta accadendo in queste ultime ore in vari comuni e soprattutto nella città di Paola a cui abbiamo sempre tenuto molto e dove il nostro partito con i suoi dirigenti è tra i primi partiti della Città».

«Evitando la stampa – aggiunge poi – che alcune volte raccoglie in maniera non proprio puntuale una valutazione di carattere politico utilizzo questo mezzo diretto per essere chiaro: abbiamo fatto una riunione per tenere unito il centrodestra provando anche ad allargarlo e per dare un nuovo governo alla Città. Abbiamo sempre umilmente messo in discussione anche le nostre ipotesi di candidature che dal basso e nella città in cui vivono i nostri dirigenti aveva offerto al centrodestra che vogliamo unito e vincente perché insieme Basilio Ferrari, sostenuto lealmente nelle scorse competizioni, insieme a tutti gli altri protagonisti del centrodestra abbiamo sempre lavorato a questa unità e condivisione di scelte e valori. Crediamo che sia giusto oggi riconoscere anche il valore e l’esperienza della nostra proposta di candidatura a Sindaco».

E conclude: «Nell’osservare a distanza tutto questo un solo messaggio mi sento di condividere come metodo, rispetto al futuro della Città del Santo a cui sono legato profondamente e per la quale ci siamo spesi con il massimo impegno per riconoscerle con investimenti e attenzione il ruolo che merita per lo sviluppo turistico dell’intero tirreno cosentino. Abbiamo combattuto sempre due sole posizioni: la mediocrità e l’arroganza oltre i colori politici: sempre lì ci troverete».