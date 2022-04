Piccola centrale della droga in casa a Vibo, pregiudicato finisce in manette

I controlli

VIBO VALENTIA Deteneva in casa a Vibo droga e materiale per il suo confezionamento. Con questa accusa gli agenti della Squadra mobile vibonese hanno arrestato un pregiudicato del luogo. In particolare gli agenti, nel corso di specifici controlli, hanno notato movimenti sospetti di persone nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Inoltre ad insospettire gli agenti l’atteggiamento elusivo dell’uomo davanti la semplice richiesta di poterlo identificare. Da qui la decisione di procedere alla perquisizione dell’abitazione dalla quale, poco prima, era stato visto uscire con passo svelto. Qui gli agenti, all’esito di una perquisizione, hanno rinvenuto quasi un etto di marijuana, in parte già suddivisa in dosi nonché materiale per il confezionamento ed un bilancino elettronico di precisione.

Inoltre, l’uomo veniva trovato in possesso di 210 semi di canapa indiana, materiale fertilizzante e di concime utilizzati per la coltivazione indooor della droga e anche il classico kit artigianale di illuminazione e riscaldamento formato da quattro lampade alogene.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari per il presunto reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.