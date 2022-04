Slp-Cisl, il calabrese Cufari nuovo segretario generale

dai sindacati

Si è concluso l’ottavo congresso nazionale del sindacato dei lavoratori postali della Cisl con l’elezione del nuovo quadro dirigente della Federazione del Slp, sindacato che rappresenta, con oltre il 55% dei suoi iscritti, la maggioranza dei lavoratori postali. Alla presenza del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra e del vicepresidente dell’Uni Global Europa, Mario Petitto, delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali invitate e dei vertici dell’Azienda Poste Italiane, la conclusione della tre giorni, svoltasi presso il Palaterme di Fiuggi dal 26 al 28 aprile, ha visto subentrare con consenso unanime Vincenzo Cufari nella carica di nuovo segretario generale del Slp-Cisl. Cufari, laureato in Filosofia e Storia e già componente della precedente segreteria nazionale, ha alle spalle una lunga e importante esperienza come dirigente sindacale. “Sono felice dell’onore che mi tributa oggi questa mia grande organizzazione, nel cui ambito ho orgogliosamente ricoperto tutti i molteplici livelli di responsabilità” ha dichiarato Cufari. Al suo fianco ​una segreteria giovane, quasi interamente rinnovata, che nella saldezza della tradizione guarda al futuro, in un contesto di profondo ricambio generazionale. Pregnante e significativo il positivo commento pronunciato dal vicepresidente di Uni Europa Mario Petitto, autentico protagonista della storia dell’Slp, sin dal suo momento fondativo, al primo Congresso del 1993, celebratosi proprio a Fiuggi Il congresso ha visto l’intervento, atteso e denso di contenuti impegnativi, del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra.