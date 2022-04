Sonora batosta in casa della Reggina. Finisce 1-4 per il Como

Serie B

REGGIO CALABRIA Il Como batte la Reggina per 4-1 nel posticipo della 37ema e penultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie B, disputato sul terreno dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.

Nella prima frazione di gara ad andare in gol è stata la squadra ospite. In particolare le reti per i lariani sono state segnate da Parigini al 20′ e Blanco Sanchez al 43′. Nel secondo tempo Denis al 7′ ha dato un segnale di speranza alla Reggina che però si è vista trafihhere poi dai lombardi con Cerri al 16′ e La Gumina al 38′