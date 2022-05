Melissa, sarà abbattuto l’ecomostro sequestrato alla ‘ndrangheta

la decisione

MELISSA «Il “mostro di Melissa”, l’ex mobilificio a cinque piani, situato sulla strada statale 106 jonica nel comune di Melissa, nel crotonese, sarà abbattuto – lo rende noto un comunicato stampa del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Crotone. L’edificio era stato confiscato oltre dieci anni fa a Costantino Mangeruca, pregiudicato e coinvolto nell’operazione “Piazza Pulita”.

Il coordinatore provinciale di Fdi Michele De Simone e il consigliere comunale di Melissa Cataldo Maltese – continua la nota – in occasione del sopralluogo di luglio del 2020 avevano investito della vicenda l’assessore Fausto Orsomarso, il quale si era impegnato per risolvere questa annosa vicenda da parte della Giunta regionale.

Pertanto l’intero coordinamento provinciale ringrazia l’assessore Orsomarso per aver mantenuto la promessa e per la sempre puntuale ed instancabile disponibilità verso il nostro territorio che si evidenzia anche con finanziamento per il comune di Melissa nell’ambito di una delibera che individua 12 interventi che faranno parte integrante di un primo accordo di programma quadro turismo. Infatti insieme alle risorse per abbattere l’ecomostro – conclude la nota – sarà finanziato un progetto per una moderna e attrezzata area camper per far apprezzare e valorizzare meglio quei luoghi straordinari che devono tornare alla loro principale funzione: il turismo».