incidente stradale

ROSSANO È di due feriti, di cui uno elitrasportato all’ospedale di Cosenza, il bilancio di un incidente stradale verificatosi questo pomeriggio a Rossano. Per cause ancora tutte da decifrare si sono scontrate un auto e un motociclo sul lungomare, in contrada Momena.

I sanitari del 118 intervenuti per prestare i primi soccorsi hanno richiesto l’ausilio dell’eliambulanza partita da Cirò Marina e atterrata direttamente sulla spiaggia. Ad avere la peggio, a quanto pare, il giovane alla guida del motociclo, trasportato all’Annunziata.

Il video