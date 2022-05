Arsenale di munizioni nel Vibonese, denunciato pregiudicato

I controlli

VIBO VALENTIA È stato trovato in possesso di munizioni nel Vibonese. In particolare gli agenti della Squadra mobile del capoluogo, nel corso di controlli, hanno rinvenuto 149 cartucce calibro 12 nella disponibilità di un pregiudicato del posto. L’uomo è stato così denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di Detenzione abusiva di munizioni, mentre le munizioni sono state sequestrate.

E sempre nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana, gli agenti hanno individuato quattro persone che sono state trovate in possesso di diverse dosi di marijuana. Anche in questo caso le persone sono segnalate al Prefetto in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

Le operazioni sono state compiute d’intesa con la Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal dr. Camillo Falvo. Gli accertamenti investigativi saranno ora rivolti a ricostruire la filiera dell’approvvigionamento della droga.