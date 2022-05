Covid, monitoraggio ridotto: nelle ultime 24 ore 933 casi su 4.961 tamponi – GRAFICO

il bollettino

CATANZARO Nelle ultime 24 ore nella regione si sono registrati 933 nuovi casi, mentre i decessi sono stati quattro. Sul fronte ospedaliero si registrano due nuovi ricoveri nei reparti ordinari, mentre resta stazionaria la situazione nelle terapie intensive. Attualmente la pressione ospedaliera resta ancora alta: 257 i ricoverati nei reparti e 18 nelle terapie intensive. Complessivamente sono state 781 le persone che risultano guarite o dimesse in un giorno. Così attualmente sono 84.304 i casi attivi di infezione di cui 84.029 si trovano in isolamento domiciliare. Il tasso di positività è al 18,81%.

I nuovi casi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: 155 a Catanzaro, 268 a Cosenza, 165 a Crotone, 340 a Reggio Calabria, 2 a Vibo Valentia e 3 provenienti da altra regione o Stato estero.

Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.955.243, di cui 4.961 nelle ultime 24 ore. Mentre le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 360.062: +933 rispetto a ieri. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

L’andamento dell’epidemia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.403 (86 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7.304 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 46.170 (45.887 guariti, 283 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 46.826 (66 in reparto, 3 in terapia intensiva, 46.757 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 45.187 (44.125 guariti, 1062 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.310 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.294 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33.564 (33.343 guariti, 221 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 7.820 (71 in reparto, 2 in terapia intensiva, 7.747 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128.911 (128.151 guariti, 760 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18.238 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.220 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.180 (20.010 guariti, 170 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 271 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. Inoltre specifica che “Oggi si registrano 270 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 271 unità e non di 270 in quanto 1 paziente, ricoverato in precedenza presso il PO di Crotone, è stato dimesso a domicilio in data 01/05/2022”.