la protesta

LAMEZIA TERME Protesta dalle 6 della mattinata di questo 3 maggio, Franco Pamieri, 62enne imprenditore di Lamezia che si è incatenato davanti al tribunale cittadino per manifestare il suo dissenso contro il sequestro preventivo della sua discoteca a seguito dell’intervento della Guardia di finanza.

La “Planet” si trova ne Comune di Feroleto Antico e i sigilli sono stati apposti lo scorso 31 marzo per irregolarità nella documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività, a fronte di un controllo sull’osservana della normativa anti Covid.

«C’è stato un clamore mediatico intorno a questa vicenda – ha detto Pamieri – e non mi spiego il perché. Non so a chi fa comodo tutto questo». La volontà dell’imprenditore, vittima di alcuni furti negli anni passati, è quella di proseguire la protesta a oltranza e iniziare, se necessario, lo sciopero della fame. (redazione@corrierecal.it)