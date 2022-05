Operaio muore nel cantiere della casa della Cartabia

Il dramma

AOSTA Un operaio ha perso la vita nel cantiere di un’abitazione privata a Ollomont, nell’alta Valpelline in Valle d’Aosta. La vittima è un uomo di circa 38 anni. L’uomo è rimasto schiacciato da una trave nel garage della villetta, nella mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell’incidente, e il 118 con l’elicottero della protezione civile regionale. L’uomo, cittadino straniero, secondo l’agenzia Ansa, stava lavorando in un cantiere edile nell’abitazione in cui la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, passa le vacanze da anni. «Sono sconvolta e affranta da quanto appena appreso: un operaio è morto in un gravissimo incidente sul lavoro questa mattina nel cantiere della mia casa di montagna ad Ollomont, piccolo comune della Valle d’Aosta. Le autorità locali mi hanno da poco informata, sono profondamente turbata». Così la Guardasigilli Marta Cartabia commenta la notizia della morte di un operaio durante i lavori di ristrutturazione del garage. Esprime «innanzitutto dolore» e «personale vicinanza ai familiari della vittima».

Cartabia ha detto al sindaco David Vevey di essere «partecipe del turbamento dell’intera comunità locale, profondamente segnata da questo grave lutto. Confido che le autorità possano al più presto ricostruire l’intera dinamica dei fatti».

In base ad una prima ricostruzione, l’uomo, straniero di circa 40 anni, è rimasto schiacciato da una putrella. Sul posto l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.