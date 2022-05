Settanta giorni di guerra: bombe su Kiev, Dnipro, Zaporizhia e Odessa

il diario del conflitto

Mentre a Mariupol l’acciaieria Azovstal continua a essere sotto il fuoco e ci sono notizie contrastanti sulla sua conquista da parte dei russi, i Paesi europei si dividono sul nuovo pacchetto di sanzioni e rinviano la decisione, controversa soprattutto sull’embargo del petrolio russo. Intanto, dagli Stati Uniti il presidente Joe Biden preannuncia di voler proporre al G7 nuove sanzioni mentre da Mosca arriva il divieto per il premier giapponese ad entrare in Russia, proprio mentre Fumio Kishida si trova in visita a Roma dove ha incontrato il premier Mario Draghi. E nel settantesimo giorno della guerra in Ucraina continuano le esplosioni e i bombardamenti in gran parte del paese invaso. Nel dettaglio ecco gli ultimi aggiornamenti dal fronte.

La Russia revoca l’ingresso senza visto ai diplomatici europei

A Mosca, il ministero degli Esteri ha annunciato la cancellazione dell’ingresso senza visto per i titolari di passaporti diplomatici e delle procedure di visto semplificate per le delegazioni ufficiali della gran parte dei Paesi europei. Il provvedimento riguarda i Paesi Ue, ma anche la Danimarca, l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, ha reso noto il ministero.

Zelensky a Guterres: aiutaci a salvare i feriti nelle acciaierie a Mariupol

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un appello al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, chiedendogli di aiutare Kiev a “salvare” i feriti che si trovano nell’acciaieria Azovstal a Mariupol.

Mosca: tregua di 3 giorni ad Azovstal per evacuare i civili

A partire da domani e per tre giorni (fino al 7 maggio) le Forze armate russe aprirannno un corridoio umanitario nel territorio dell’acciaieria di Azovstal a Mariupol “per evacuare i civili”. Lo rende noto il quartier generale russo per la risposta umanitaria, secondo l’agenzia russa Tass.

Esplosioni a Kiev, Dnipro, Zaporizhia e Odessa

Esplosioni sono state udite in diverse citta’ dell’Ucraina, da Kiev a Dnipro, da Odessa a Kharkiv e Zaporizhia. Notizie sono arrivate anche da Brovary, sobborgo della capitale: secondo il sindaco potrebbe essere in corso un attacco in un villaggio vicino.