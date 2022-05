La Statale 106 diventa (finalmente) una priorità per il governo: l’opera inserita nell’allegato Infrastrutture del Def

“vertenza calabria”

Il governo accoglie una pressante richiesta del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: la Strada statale 106 è inserita nell’allegato Infrastrutture del Def, il Documento di Economia e Finanze. A renderlo noto è “Il Sole 24 Ore” nell’odierna edizione. Il principale quotidiano economico italiano riferisce che il completamento della Strada statale 106 viene in pratica assunta come “nuova” priorità dal governo nazionale, spiegando che nell’allegato al Def, all’interno delle previsioni di opere da finanziarie oltre quelle già previste nel Pnrr, «nell’elenco… tra tutte emerge la Ss 106 che diventa la bandiera di un nuovo ciclo di investimenti per il Sud, come nei primi 20 anni del secolo era stata ‘autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il documento – prosegue “Il Sole 24 Ore” – chiede 3 miliardi per finire l’opera, includendo il completamento della tratta Catanzaro-Crotone (1,8 miliardi) e l’avvio della tratta Crotone-Sibari e del collegamento fino a Reggio Calabria». Secondo “Il Sole 24 Ore”, «tra le righe si capisce che questa strada del profondo Sud rimasto più indietro, anch’essa in ballo da 20 anni con la sua suddivisione in maxilotti, è stata preferita, per ora, come opera simbolica della riscossa del Mezzogiorno alla ferrovia Salerno-Reggio Calabria, creatura prediletta del Pnrr e del Pnc, perché evidentemente è più stabile quanto a tragitto e progettazione». La Statale 106 è uno dei punti prioritari della “Vertenza Calabria” stilata dal governatore Occhiuto con i sindacati per sollecitare interventi al governo nazionale. (c. a.)