Reparti in crisi, all’Annunziata nuovi medici in Dermatologia e Urologia

emergenza sanità

COSENZA Sono stati individuati i componenti della Commissione, per l’espletamento, con massima urgenza, dell’avviso pubblico a tempo determinato per il reclutamento di un medico specialista in dermatologia. L’assunzione viene resa possibile in ragione di un turnover determinato dalla cessazione per quiescenza, di un medico dermatologo. La Commissione, presieduta dal Eugenio Provenzano, Direttore della Uoc di Dermatologia, si insedierà per l’avvio dei lavori che porteranno all’individuazione del vincitore della selezione. L’assunzione è prevista entro un mese.

Nel contempo sono state avviate le azioni per verificare la possibilità di acquisire anche tramite convenzione con altre Aziende ulteriori prestazioni mediche per la dermatologia. Inoltre, si sta predisponendo formale richiesta alla Regione Calabria di autorizzazione al reclutamento tramite procedura concorsuale di medici dermatologi, in anticipazione sul Piano Fabbisogno di Personale riferito al 2023.

L’intento è poter avviare la procedura concorsuale, previa le necessaria autorizzazione regionale, nelle more del Dca che approverà il nuovo piano assunzionale. Sono stati inoltre individuati i componenti della Commissione per l’avviso pubblico per 2 dirigenti medici da destinare alla Uoc di Urologia. La Commissione, presieduta dal dottor Michele Di Dio potrà quindi, non appena insediatasi, dare avvio ai lavori volti a individuare in assoluta celerità i due vincitori. Si prevede l’entrata in servizio dei due nuovi assunti nel giro di un mese.