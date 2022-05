Ospedale di Cosenza, Loizzo: «Potenziare la rete amministrativa per sveltire i concorsi»

L’appello

COSENZA «Le polemiche scatenate sulle mancate procedure concorsuali per Oss e per altre figure professionali all’azienda ospedaliera di Cosenza mettono ingiustamente in cattiva luce il collegio di direzione che non ha nessuna responsabilità». Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale che aggiunge: «A Cosenza, come nelle altre realtà calabresi c’è difficoltà a procedere con i concorsi per la nota carenza di personale amministrativo».

«La collaborazione tra collegio di direzione e sindacati è preziosa – aggiunge Loizzo – e deve continuare nell’interesse della funzionalità dell’ente. È necessario svolgere i concorsi per amministrativi, sia di categoria D e C, sia dirigenziali, per poter svolgere adeguatamente il lavoro preliminare che è richiesto per i concorsi. Bisogna prevedere la regionalizzazione dei concorsi, specialmente quanto si tratta di numerosi posti, consentendo una piena efficienza. Va inoltre previsto un unico bando per gli incarichi professionali da affidare ai medici».

«Le polemiche strumentali – conclude Loizzo – non portano a nulla ma servono soluzioni concrete».