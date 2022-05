Vibo, riapre la biblioteca comunale. Limardo: «Saremo sempre capitale del libro»

nuova fase

VIBO VALENTIA «Oggi possiamo restituire la biblioteca alla città e di questo siamo felicissimi. Un bell’evento che si innesta proprio nel giorno in cui un anno fa siamo stati proclamati “Capitale italiana del libro”, un titolo che rimane alla città, che abbiamo conquistato e che sarà sempre con noi».

«Vibo resterà sempre capitale del libro»

È visibilmente soddisfatta Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia, in occasione della riapertura della biblioteca cittadina dopo i lavori di ristrutturazione, durati quasi un anno, proprio dopo l’ambito e prestigiosissimo riconoscimento. Ora per la città e soprattutto per le prospettive culturali vibonesi si apre una fase nuova, un capitolo tutto da scrivere, dopo aver restituito a Vibo Valentia e ai suoi cittadini un fondamentale presidio culturale. «La città manifesta un grande fervore da un punto di vista cultura, del resto Vibo è sempre stata “frizzante”, già dagli anni ’50 e ’60. Ci sono un sacco di associazioni, piccoli editori, un fervore attorno al sistema cultura che è un perno di tutta la vita economica e sociale della città».

«Biblioteca sempre a disposizione»

Nel corso della mattinata, che ha visto la presenza di tutta la giunta comunale, l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Russo, ha anche annunciato l’arrivo di un cospicuo finanziamento che potrà permettere il completamento definitivo della struttura che, peraltro, non si è mai del tutto fermata. «Anche in questo periodo, lo ricordo, abbiamo sempre consentito di godere delle migliaia di libri di cui la nostra biblioteca gode. Lo abbiamo fatto durante la lunga pandemia da Covid-19, ma anche durante questi mesi di chiusura». (Gi.Cu.)