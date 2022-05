Cosenza, Rosi Caligiuri eletta segretaria del circolo cittadino del Pd

il congresso dem

Rosi Caligiuri è stata eletta segretaria cittadina del nascente circolo unico del Partito Democratico di Cosenza. «Un ringraziamento particolare – afferma la studentessa – va a Gabriele Petrone, ultimo Segretario del “Circolo centro storico e frazioni”, di cui facevo parte, per il grande e importantissimo lavoro svolto in questi lunghi anni e per essermi stato vicino come mentore e “padre politico”».

«Nel Pd una nuova generazione per realizzare un vero cambiamento»

«In questa fase storica – prosegue Caligiuri – il PD vede scendere in campo una nuova generazione nella prospettiva di realizzare un vero cambiamento, un rinnovamento non come mero sostituismo ma come modernizzazione e riorganizzazione del sistema territoriale urbano. Ed è dai contenuti che ho presentato nella mozione di ieri che bisogna iniziare a lavorare, da adesso. Torniamo ad una politica partecipativa che discuta e persegua i nodi principali per lo sviluppo della nostra città in termini di green, attività produttive e nuove tecnologie; temi come la Città Unica, la ripresa al tavolo della metro leggera su ferro Cosenza-Unical, la ripresa culturale, attrattiva ed economica del Centro storico, la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale e della conseguente “Cittadella della Salute”. In vista di un opportunità unica, quella del PNRR, la sfida che ci aspetta oggi è questa. Ed ora, insieme al lavoro».