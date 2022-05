Campana, al via il progetto di valorizzazione dell’Incavallicata

Il progetto

CAMPANA «Ha avuto inizio in data odierna la prima parte del progetto dedicato al sito dell’Incavallicata, frutto di una convenzione fra Comune di Campana, Unical e dello Spin-off Universitario E3, che vedrà studiosi ed esperti valutare il sito da un punto di vista antropico e naturalistico, datarne le origini, lavorare alla sentieristica e migliorarne valorizzazione e fruizione attraverso percorsi di alto pregio naturalistico». Lo riporta una nota dell’amministrazione comunale di Campana. «Questa mattina il team di ricercatori guidato da Rocco Dominici – è detto – con il professor Adriano Guido, il dottor Giancarlo Niceforo, il dottor Leonardo Filippelli per l’Unical e il geometra Dario Della Mora e Walter Finco per E3 sono arrivati a Campana, accolti dal Sindaco Agostino Chiarello, dal Vice Sindaco Virginia Aiello e dal consigliere Luigi Spina. Il progetto, della durata di tre anni, si divide in due parti. La prima sarà dedicata allo studio scientifico del sito dell’Incavallicata, atto a individuare con certezza l’origine antropica o naturale dei megaliti e alla datazione dell’origine del sito».

«La seconda parte del progetto – prosegue la nota – prevede la creazione di un percorso ad elevato pregio ambientale e di interesse storico “Campana Centro storico Piazza Parlamento – Iertu dell’Eternità – Fiume Nicà – Pietre dell’Incavallicata”, finalizzato alla creazione di progetti di tutela e valorizzazione turistica, culturale e ambientale».

«Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questa progettazione – ha commentato il Sindaco Chiarello – abbiamo voluto fortemente questa partnership con l’Unical convinti come siamo del fatto che l’Incavallicata, simbolo della nostra comunità e dell’intero comprensorio, possa e debba essere al centro di processi di rilevanza nazionale in grado di attirare flussi sempre maggiori verso il nostro territorio. Noi continuiamo a lavorare come sempre per il bene di Campana e dei suoi cittadini, e questo progetto che inizia oggi è l’ennesimo passo verso una Campana moderna e attrattiva che vuole diventare punto di riferimento per il territorio».