Mancuso: «Complimenti alle 17 Bandiere Blu calabresi»

ambiente

REGGIO CALABRIA «Complimenti vivissimi alle ‘bandiere blu’ 2022 della Calabria». Lo afferma, in una dichiarazione, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso.

«L’inserimento di 17 località calabresi nella speciale graduatoria che la Fondazione per l’Educazione Ambientale stila ogni anno, attestando mare pulito e spiagge incontaminate – prosegue Mancuso – è uno dei segnali che incoraggiano pubblico e privato a impegnarsi ulteriormente, per la salvaguardia di un prestigioso patrimonio ambientale, storico e culturale che, messo adeguatamente a valore, produce ricchezza generale e nuova occupazione».

Il presidente Mancuso, inoltre, ricordando che «sui temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, la Regione sta agendo con leggi innovative e puntuali atti amministrativi, per fronteggiare anzitutto gli intollerabili problemi della depurazione, della raccolta differenziata, dei servizi e della sicurezza balneare», si augura «che la prossima sia la stagione estiva della ripartenza che gli imprenditori del settore, dopo due anni di rosso nei loro bilanci, e la Calabria, terra di bellezze straordinarie e di civiltà plurimillenaria, si meritano».