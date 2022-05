Scuola, il ministro Bianchi: «La Calabria un grande punto delicato»

il patto educativo

NAPOLI «Con il Patto Scuola partiamo oggi da Napoli e poi proseguiamo verso il resto del Paese. Lavoriamo con tutte le città, sapendo che il problema più forte è nel Mezzogiorno». Lo ha detto il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi lanciando dalla Fondazione Famiglia di Maria a San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, il patto con nuovi fondi che sarà firmato nel pomeriggio.

Gli interventi al Sud

«Con i fondi – ha spiegato Bianchi – abbiamo diviso le strade, usandone una parte delle infrastrutture, facendole a bando in modo che il Comune possa intervenire. Noi siamo partiti con un investimento più forte per le scuole dell’infanzia e gli asili nido, il più forte perché non si erano mai visti 4,6 miliardi su queste scuole e lo abbiamo fatto molto nel sud. Poi abbiamo operato interventi come questo in cui chiediamo interventi da parte di tutti, che ognuno ci mette il suo e noi facciamo la parte di interventi nelle scuole Regione per Regione. È chiarissima la responsabilità della Campania, chiarissimo il ruolo della Sicilia e ora stiamo pensando alla Calabria che è un grande punto delicato».

L’aiuto psicologico sui ragazzi

Bianchi parla anche dell’intervento psicologico sui ragazzi di scuola: «Conosciamo – dice – questo problema e partendo da questo dato ho insistito a portare ragazzi in classe, lo psicologo deve essere di supporto alla scuola, non deve sostituirsi agli insegnanti. Il docente coglie qualcosa negli alunni e poi dobbiamo lavorarci tutti, ma questo riguarda tutto il Paese. Forse abbiamo sottovalutato una cosa necessaria come è stata la dad, a dove avrebbe portato i giovani e ora su questo stiamo lavorando anche con gli psicologi».