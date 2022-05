Soverato torna al voto dopo un anno: sono tre i candidati sindaco in campo

amministrative 2022

SOVERATO Tre candidati sindaco e una trentina di candidati consiglieri. Sono questi i numeri delle elezioni comunali in programma a Soverato, che torna al voto a distanza di un anno dall’ultima tornata per la decadenza del precedente sindaco Ernesto Alecci, diventato a ottobre consigliere regionale del Pd. In corsa il vicesindaco di Alecci, e sindaco facente funzioni fino a oggi, Daniele Vacca, candidato sindaco della lista “Cambiamenti”, Stefano Frangipane, candidato sindaco di Progetto Soverato, e Azzurra Ranieri, candidata sindaco della lista Maestrale. In continuità anche qui con Alecci, la coalizione che sostiene Vacca raggruppa forze che vanno dal centrosinistra, Pd compreso, al centrodestra, mentre la Ranieri è commissario cittadino dell’Udc che corre in autonomia rispetto al centrodestra, il cui tavolo non si è unito su una candidatura di coalizione. Prettamente civica è la candidatura di Frangipane, che i bene informati ritengono in realtà vicino a Vacca.

Candidato sindaco Daniele Vacca

Lista CambiaMenti: Amoruso Emanuele, Fazzari Rosaria, Matozzo Francesco, Prunestì Daniela, Altamura Giuseppina, Mannino Giacomo, Pellegrino Mariarosaria, Bruno Alessia, Gatto Maria Caterina, Mele Aldo, Pezzaniti Rosalia, Riccio Salvatore.

Candidato sindaco Stefano Frangipane

Lista Progetto Soverato: Mauro Antonio, Lorenzo Selena, Fontana Giovanni, Stefanelli Massimiliano, Cerullo Vittoria, Sabato Giuseppina, Iorfida Anatoli, Garruto Pompeo.

Candidato sindaco Azzurra Ranieri

Lista Maestrale: Abbruzzo Angela, Corapi Luigi, Marulla Vincenzo, Marcella Luca, Pelaggi Donatella, Chiefari Giovanni, Colacitti Giovanni, Rachiele Assunta Bruna, Meliti Gianluca.