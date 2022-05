Catanzaro, Donato inaugura il comitato elettorale a Lido: siamo una coalizione forte e coesa

le elezioni nel capoluogo

CATANZARO “Grazie ai cittadini che con entusiasmo hanno partecipato all’inaugurazione del comitato elettorale di Catanzaro Lido”. Lo scrive su facebook il candidato sindaco di Catanzaro, Valerio Donato. “Un evento significativo – spiega Donato – preceduto da una passeggiata sul nostro splendido lungomare. Grazie ai temerari e appassionati rappresentanti delle liste – depositate in questi giorni – che compongono la nostra coalizione, forte e coesa. Grazie alla mia squadra, agli amici vecchi e nuovi. E a tutti quei cittadini che vorranno continuare ad unirsi nel progetto di far rinascere Catanzaro attraverso un’amministrazione fatta di persone competenti con sensibilità politica, in costante dialogo con la comunità”.