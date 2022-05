Il patto tra ‘ndrangheta e mafia albanese per “governare” sul narcotraffico

l’analisi

GENOVA «La mafia albanese ha preso in subappalto in Liguria la gestione del traffico di droga dalla ‘ndrangheta». Lo ha detto Maurizio Vallone, direttore della Dia, a margine dell’inaugurazione della mostra itinerante, a Genova, in occasione del trentennale della Direzione investigativa antimafia. «Da oltre trent’anni la Liguria ha visto la presenza di tutte le mafie. Ma gli investigatori sono riusciti a fronteggiare le infiltrazioni».

«Genova è un porto che negli ultimi tempi è sotto stretta sorveglianza degli investigatori – ha continuato – e lo dimostrano gli ingenti quantitativi di droga sequestrati. Dove ci sono più sequestri è perché c’è maggiore attenzione. Gli ultimi maxi sequestri in porto a Genova non dimostrano per forza che c’è stato un aumento di transito di stupefacenti in questo scalo ma che sono migliorate le capacita’ investigative. La criminalità organizzata va colpita anche attraverso i sequestri che permettono di danneggiare nel vivo le organizzazioni criminalità».