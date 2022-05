Balneari, Loizzo: «Boccia mente, responsabilità degli schieramenti che hanno governato il Paese»

la replica

REGGIO CALABRIA «L’on. Francesco Boccia del Pd ha chiesto certezze per le imprese balneari calabresi parlando dei danni fatti dalla destra: si vede che ha la memoria corta».

Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

«Dovremmo ricordargli le promesse fatte dai governatori di centrosinistra – dice Loizzo – e dai governi di centrosinistra sul punto e sui tanti temi irrisolti da loro lasciati. Noi, invece diciamo molto più onestamente che le responsabilità appartengono ad entrambi gli schieramenti che si sono alternati alla guida del Paese ma non possiamo non evidenziare come il Pd sia alla guida della nazione, tranne un anno, dal 2011. Il lavoro iniziato dalla giunta Occhiuto porterà certamente buoni frutti a medio lungo termine, ma serve il sostegno dell’esecutivo nazionale. Su questi temi bisognerebbe lavorare insieme – conclude Loizzo – e non scaricare responsabilità come ha fatto maldestramente Boccia».